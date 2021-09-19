Шварц: бывают такие матчи, в которых соперник заставляет прижиматься к воротам

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением об игре команды в матче 8-го тура РПЛ с «Сочи» (1:0).

«Сегодня мы сыграли глубже обычного, но стоит отметить, что у нас было достаточно много моментов, когда мы выбегали в контратаки. Бывают такие матчи, в которых соперник заставляет тебя прижиматься к воротам. Заслуженно ли Бальбуэна был признан лучшим игроком матча? Считаю, это абсолютно заслуженная награда. Я хотел бы выделить всех игроков обороны, которые проявили полную самоотдачу.



Эта победа даст нам больше сил и энергии. Мы отреагировали на поражение от «Нижнего Новгорода» так, как и должны были. Завтра у нас будет восстановительная тренировка для тех, кто не играл сегодня или провёл на поле меньше времени. С составом на кубковый матч мы определимся позднее», — приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».