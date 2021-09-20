Наставник «Валенсии» Бордалас объяснил поражение в матче с «Реалом»

Главный тренер «Валенсии» Хосе Бордалас прокомментировал поражение в матче пятого тура чемпионата Испании (1:2).
«Нам грустно, потому что я думаю, что команда приложила невероятные усилия, несмотря на, как вы говорите, проблемы, которые у нас возникли в начале игры с Коррея и Солером. Я думаю, что команда была на очень высоком уровне, сценарий, который мы подготовили, был выполнен в совершенстве, мы превосходили, мы оказывали большое давление, мы заставили «Реал» чувствовать себя некомфортно, мы все контролировали…
Конечно, у такой опытной команды, как «Реал» были моменты, но без опасности. Вторую половину мы вышли вперёд и очень грустно проигрывать, потому что команда отработала 75 идеальных минут. Мы должны были знать, как справиться с этими последними минутами. Мы разрешили и забрать центр поля, плохо прочитали эти последние минуты, и в конечном итоге нам пришлось за это заплатить. Кроме того, сказалась усталость, финальном отрезке, потому что команда приложила огромные усилия», — приводит слова Бордаласа официальный сайт «Валенсии».
В этой встрече «Реал» проигрывал до 86-й минуте, но смог забить два мяча в концовке встречи и вырвать победу.
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