Стракоша заплакал после того, как болельщики «Лацио» показали баннер в его поддержку

Голкипер «Лацио» Томас Стракоша не смог сдержать слёз после поддержки болельщиков во время матча с «Кальяри» (2:2) в четвертом туре чемпионата Италии. Фанаты «Лацио» подготовили баннер для Стракоши с поддержкой после его ошибки в матче первого тура группового этапа Лиги Европы с «Галатасараем» (0:1).
На баннере было написано: «Не обращай внимания, просто смотри и двигайся вперёд».
Стракоша поблагодарил за поддержку в своём «Инстаграме».
«У меня нет слов, чтобы описать то, что я чувствовал сегодня, выходя на поле — от аплодисментов, привязанности и, наконец, до баннера с моим именем. Я пытался, но не смог сдержать слез, и единственное, что я могу сказать – спасибо за вашу поддержку. Этот момент навсегда останется в моем сердце», — написал голкипер.
Напомним, на 67-й минуте матча с «Галатасараем» вратарь итальянской команды Томас Стракоша забил мяч в свои ворота. Моруцан навесил с фланга в штрафную, Лаццари хотел выбить на угловой, но сорвал удар, направив мяч «свечой» в угол собственных ворот. Стракоша как-то закопался, медленно пошёл к своим воротам и хотел поймать мяч в прыжке, но не преуспел в этом — выронил мяч, тот попал в правую штангу и влетел в сетку.
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