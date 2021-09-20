Шпилевский уволен из клуба второй Бундеслиги

33-летний белорусский специалист Алексей Шпилевский покинул пост главного тренера «Эрцгебирге», сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
Напомним, Шпилевский возглавил «Эрцгебирге» в июне текущего года. Ранее специалист работал в молодёжных командах «Штутгарта» и «РБ Лейпциг», а также возглавлял брестское «Динамо» и казахстанский «Кайрат». В 2020 году Шпилевский привёл «Кайрат» к чемпионству впервые за 16 лет.
В нынешнем сезоне «Эрцгебирге» в 7 матчах набрал 3 очка и занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице второй немецкой Бундеслиги. Лидером соревнований является «Падерборн», в 7 встречах набравший 14 очков. Имя нового главного тренера «Эрцгебирге» пока не сообщается. В следующем туре «Эрцгебирге» сыграет с «Яном». Встреча пройдёт 24 сентября.
- 20 сентября 2021
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