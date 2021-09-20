«Урал» — «Локомотив»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 20 сентября, состоится матч «Урал» — «Локомотив». Встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Локомотив».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Ассистентами будут Арам Петросян (Бронницы) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный арбитр — Иван Сараев из Санкт-Петербурга.

«Урал» набрал два очка в семи турах. Екатеринбуржцы занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ, не одержав ни одной победы в сезоне. «Локомотив» набрал 15 очков в семи турах. Москвичи занимают 4-е место в турнирной таблице.