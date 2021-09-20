Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Вест Хэма» прокомментировал эпизод с нереализованным пенальти в матче с «МЮ»

Форвард «Вест Хэма» прокомментировал эпизод с нереализованным пенальти в матче с «МЮ»
Комментарии

Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Джаррод Боуэн поддержал одноклубника Марка Ноубла, который не реализовал пенальти в концовке матча 5-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:2). Манкунианцев выручил голкипер Давид де Хеа.

«Если вы спросите кого угодно о «Вест Хэме», вам сразу же упомянут Марка Ноубла. Он лицо этого клуба. Марк выступает здесь очень много лет. Этот эпизод ничего не значит. Он вышел на поле, попал в створ, но голкипер сделал отличный сейв. Когда исполняешь пенальти, шансы 50 на 50. К сожалению, подобные вещи в футболе случаются», — цитирует Боуэна официальный сайт «Вест Хэма».

Видео момента с пенальти

Главные события АПЛ в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.

Новость по теме
Курт Зума отреагировал на момент с незабитым Ноублом пенальти в концовке матча с «МЮ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021