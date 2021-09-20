Форвард «Вест Хэма» прокомментировал эпизод с нереализованным пенальти в матче с «МЮ»
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Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Джаррод Боуэн поддержал одноклубника Марка Ноубла, который не реализовал пенальти в концовке матча 5-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:2). Манкунианцев выручил голкипер Давид де Хеа.
«Если вы спросите кого угодно о «Вест Хэме», вам сразу же упомянут Марка Ноубла. Он лицо этого клуба. Марк выступает здесь очень много лет. Этот эпизод ничего не значит. Он вышел на поле, попал в створ, но голкипер сделал отличный сейв. Когда исполняешь пенальти, шансы 50 на 50. К сожалению, подобные вещи в футболе случаются», — цитирует Боуэна официальный сайт «Вест Хэма».
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