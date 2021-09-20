Кафанов рассказал, кого ещё из вратарей хотел вызвать в сборную России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о голкиперах, которых хотел включить в расширенный список национальной команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
«Хотел включить в расширенный список ещё и Сашу Беленова с Сосланом Джанаевым. Но на сегодняшний день получилось так, что не было возможности вызвать столько вратарей. В окончательный список попадут четверо, в таком количестве они поедут на сбор. Важно сказать, что прошла всего пара туров после завершения игр сборной. Информации было не так много», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Сборная России в октябре проведёт два матча квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. 8 октября россияне будут принимать соперников из Словакии, а 11 октября сыграют в гостях со Словенией.
- 20 сентября 2021
-
17:57
-
17:57
-
17:54
-
17:33
-
17:30
-
17:30
-
17:20
-
17:12
-
16:56
-
16:49
-
16:48
-
16:30
-
16:16
-
16:10
-
16:07
-
16:00
-
15:56
-
15:47
-
15:32
-
15:30
-
15:28
-
15:18
-
15:09
-
14:54
-
14:50
-
14:49
-
14:49
-
14:45
-
14:41
-
14:37
-
14:27
-
14:24
-
14:24
-
14:19
-
14:16