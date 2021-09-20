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Кафанов рассказал, кого ещё из вратарей хотел вызвать в сборную России

Кафанов рассказал, кого ещё из вратарей хотел вызвать в сборную России
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о голкиперах, которых хотел включить в расширенный список национальной команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Хотел включить в расширенный список ещё и Сашу Беленова с Сосланом Джанаевым. Но на сегодняшний день получилось так, что не было возможности вызвать столько вратарей. В окончательный список попадут четверо, в таком количестве они поедут на сбор. Важно сказать, что прошла всего пара туров после завершения игр сборной. Информации было не так много», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сборная России в октябре проведёт два матча квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. 8 октября россияне будут принимать соперников из Словакии, а 11 октября сыграют в гостях со Словенией.

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