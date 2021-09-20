Таски: «Спартаку» по силам обыграть ЦСКА в московском дерби

Бывший защитник «Спартака» Сердар Таски поделился ожиданиями от предстоящего московского дерби, в котором красно-белые встретятся с ЦСКА.
«ЦСКА – «Спартак» – это самый масштабный матч в лиге – дерби! Если посмотреть на старт сезона, то обе команды плохо стартовали, хотя ЦСКА и «Спартак» всегда ставят перед собой цель выиграть чемпионат России. Восьмой тур – это ещё начало чемпионата, но команда, которая выиграет дерби, получит не только три очка, но и мотивацию перед следующими играми. Эта встреча – самая важная для болельщиков, поэтому команды будут стремиться к тому, чтобы порадовать своих фанатов!
У «Спартака» в команде сильнейшие футболисты, которым по силам выиграть этот непростой матч», — приводит слова Таски Metaratings.
Напомним, сегодня, 20 сентября, состоится матч ЦСКА — «Спартак». Встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Спартак».
- 20 сентября 2021
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