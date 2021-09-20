Сергей Жуков: написал Акинфееву перед матчем, он ответил: «Брат, ты куда? Такая погода»

Фронтмен группы «Руки вверх!» Сергей Жуков рассказал, о чём переписывался с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым перед матчем со «Спартаком».



«Какой бы ни был состав, каким бы ни был «Спартак», это дерби. Погода нас «радует», не знаю, что будут месить команды на поле. Желаю всем без травм, а дальше — поболеем, загадывать не будем. Игорю Акинфееву написал перед игрой, он ответил: «Брат, ты куда? Такая погода». Но это дерби. Он всегда раньше ставил в автобусе перед играм «Чужие губы», и наша команда всегда выигрывала», — цитирует Жукова «Матч ТВ».

Столичное дерби началось на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Спартак».



Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавит Сергей Карасёв. В роли ассистентов выступают Андрей Болотенков (Москва) и Алексей Лунёв (Новосибирск). Резервный арбитр — Павел Шадыханов из Москвы.

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