Сергей Иванов: Зырянов сказал мудрейшую фразу — три очка не пахнут. Хотя ЦСКА повезло

Член Совета безопасности РФ Сергей Иванов прокомментировал результат матча ЦСКА — «Спартак» (1:0).
«Игра была не очень. В перерыве сказал, что ЦСКА нужен удачный отскок. Так и случилось. Возможно, одно из слабейших дерби за долгое время. Но Зырянов сказал мудрейшую фразу — три очка не пахнут, хотя ЦСКА повезло. Как болельщик я это признаю.
Уровень чемпионата падает, поэтому такой уровень естественен. Я понимаю, что с этим делать, но от моего мнения ничего не зависит. Про лимит я уже высказывался раз 15 за последние 15 лет. Был слегка удивлён словами Путина про лимит, потому что в том же баскетболе он ещё жёстче, чем в футболе. Там 6 россиян должно быть в составе на каждую игру — то есть половина. В футболе такого нет», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 20 сентября 2021
-
22:35
-
22:31
-
22:30
-
22:28
-
22:22
-
22:20
-
22:19
-
22:13
-
22:11
-
22:11
-
22:08
-
22:04
-
22:03
-
22:02
-
21:58
-
21:57
-
21:56
-
21:53
-
21:51
-
21:50
-
21:46
-
21:38
-
21:34
-
21:28
-
21:25
-
21:24
-
21:15
-
21:13
-
21:11
-
21:06
-
20:54
-
20:47
-
20:43
-
20:34
-
20:33