Сергей Иванов: Зырянов сказал мудрейшую фразу — три очка не пахнут. Хотя ЦСКА повезло

Член Совета безопасности РФ Сергей Иванов прокомментировал результат матча ЦСКА — «Спартак» (1:0).

«Игра была не очень. В перерыве сказал, что ЦСКА нужен удачный отскок. Так и случилось. Возможно, одно из слабейших дерби за долгое время. Но Зырянов сказал мудрейшую фразу — три очка не пахнут, хотя ЦСКА повезло. Как болельщик я это признаю.



Уровень чемпионата падает, поэтому такой уровень естественен. Я понимаю, что с этим делать, но от моего мнения ничего не зависит. Про лимит я уже высказывался раз 15 за последние 15 лет. Был слегка удивлён словами Путина про лимит, потому что в том же баскетболе он ещё жёстче, чем в футболе. Там 6 россиян должно быть в составе на каждую игру — то есть половина. В футболе такого нет», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.