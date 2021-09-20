Руй Витория: наша команда была лучше ЦСКА по всем параметрам

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал поражение своей команды в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:1).

«Наша команда была лучше по всем параметрам. Результат совершенно несправедливый, но это футбол. У нас были шансы, и мы должны были забивать. Когда ты не забиваешь в такой игре, естественно, сложно выигрывать. Мы не забили и поэтому не победили. Но очевидно, что моя команда была сильнейшей на поле.

Мне понравилось, как индивидуально выглядела команда и как ребята выглядели все вместе. Литвинову было непросто, первый матч. Но я с ним поговорил. Мне понравилось, как он сыграл, его настрой. То же самое могу сказать и про Максимилиано. Ему было непросто персонально играть против сильного соперника, но он выглядел достаточно хорошо. Мне понравилось, как он сыграл», — сказал Витория в эфире «Матч ТВ».