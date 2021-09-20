«Игра была равна...» Губерниев критически высказался о качестве матча ЦСКА — «Спартак»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от матча восьмого тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), где встречались ЦСКА и «Спартак». Столичное дерби завершилось со счётом 1:0 в пользу армейцев, единственный гол забил нападающий ЦСКА Антон Заболотный.

«Про ЦСКА и «Спартак». Игра была равна… Вообще грустно смотреть за таким дерби. Ничего особо не умеют ни те, ни другие. А те, кто когда-то умел, или уже сдали, или там совсем беда с мотивацией.

Когда в сдержанный футбол играют классные команды, это зрелище для гурманов. Ну, а когда такие, то это просто плохой фон. Одновременно можно готовить чай и читать глум на такой футбол в соцсетях», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.