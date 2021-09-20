«У нас непростой период». Осипенко обратился к болельщикам «Ростова»

Капитан «Ростова» Максим Осипенко обратился к болельщикам клуба после поражения в Самаре. «Крылья Советов» обыграли «Ростов» со счётом 4:2 в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Уважаемые болельщики, я хотел бы от лица команды сказать вам, что мы понимаем ваши чувства. У нас непростой период, мы провели очень плохую игру в Самаре. Но мы стараемся, тренируемся, готовимся и хотим выигрывать. Ошибки бывают у всех. У нас молодая команда, мы перестраиваемся, есть перепады. Все разочарованы результатом, но у нас нет равнодушия, на каждой тренировке мы стараемся выкладываться на 100%. Конечно, в играх это не всегда получается, но мы будем биться за команду, за город и за вас. Хотелось бы попросить поддержки, как вы всегда это делаете. В матче с «Чайкой», а также в других ближайших, вы увидите, что равнодушных в команде нет», — сказал Осипенко на YouTube-канале «Ростова».
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