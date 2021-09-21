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Черчесов признался, что не смотрел матчи сборной России под руководством Карпина

Черчесов признался, что не смотрел матчи сборной России под руководством Карпина
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что не смотрел матчи национальной команды под руководством нового наставника Валерия Карпина.

«Во время игр сборной я был в горах. Был день рождения у меня и у моей супруги, очень давно не праздновали вместе. Врать не буду, матч с Хорватией посмотрел лишь в записи. Очень было интересно сначала прочитать об игре, а потом её посмотреть. Игры с Мальтой и Кипром не смотрел. Главное, что есть семь очков, команда идёт дальше. Был бы в Москве, смотрел бы матчи», — сказал Черчесов в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Напомним, минувшим летом Станислав Черчесов покинул пост наставника сборной России после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации. Вакантное место у руля национальной команды занял Валерий Карпин.

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