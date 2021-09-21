Черчесов признался, что не смотрел матчи сборной России под руководством Карпина

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что не смотрел матчи национальной команды под руководством нового наставника Валерия Карпина.
«Во время игр сборной я был в горах. Был день рождения у меня и у моей супруги, очень давно не праздновали вместе. Врать не буду, матч с Хорватией посмотрел лишь в записи. Очень было интересно сначала прочитать об игре, а потом её посмотреть. Игры с Мальтой и Кипром не смотрел. Главное, что есть семь очков, команда идёт дальше. Был бы в Москве, смотрел бы матчи», — сказал Черчесов в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
Напомним, минувшим летом Станислав Черчесов покинул пост наставника сборной России после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации. Вакантное место у руля национальной команды занял Валерий Карпин.
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