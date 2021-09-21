Заболотный запрыгнул на трибуну, фанаты ЦСКА показали баннер с Заремой. Главные фото дерби
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20 сентября в Москве на поле стадиона «ВЭБ Арена» в матче восьмого тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА с минимальным счётом одержал победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 1:0, автором единственного гола стал нападающий красно-синих Антон Заболотный.
Примечательно, что уже в компенсированное арбитром время автор единственного в матче гола Антон Заболотный был удалён с поля за вторую жёлтую карточку. Однако переломить ход игры «Спартаку» это не помогло. Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу ЦСКА.
«Спартак» набрал 10 очков в восьми турах. Красно-белые занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
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