Черчесов: мы одинаково смотрим на футбол с Сандро Шварцем и Марко Николичем
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями от игры московского «Динамо» и рассказал об отношениях с главным тренером столичной команды Сандро Шварцем.
«Я в хороших отношениях с Сандро Шварцем. Мы всегда переписываемся с ним. Мы одинаково смотрим на футбол, также и с Марко Николичем. Из «Локомотива» и «Динамо» очень много кандидатов в сборную было, не потому что мы друзья, а потому что команды развиваются. Сегодняшнее «Динамо» находится на правильном пути, у них появились молодые игроки. Сезон длинный, а молодые футболисты нестабильны, но надеемся, что те цели, которые «Динамо» перед собой ставят, решат», — сказал Черчесов в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
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