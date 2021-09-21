Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Le Parisien: Месси увядает и больше не влияет на игру

Le Parisien: Месси увядает и больше не влияет на игру
Комментарии

Известное французское издание Le Parisien раскритиковало нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси после матча с «Лионом» в шестом туре чемпионата Франции (2:1).

«Его пребывание в Париже будет более сложным, чем ожидалось. Месси увядает. Он опускает голову всё ниже и ниже, он ходит по полю и больше не влияет на игру», — приводит слова Le Parisien о Месси Marca.

Напомним, Месси вышел в стартовом составе на этот матч, провёл на поле 76 минут, после чего был заменён на Ашрафа Хакими. Аргентинский футболист был недоволен заменой и отказался пожать руку главному тренеру парижан Маурисио Почеттино. Позже Месси равнодушно отреагировал на гол аргентинца Мауро Икарди, который помог парижанам одержать победу.

Месси не забивает за «ПСЖ», а ещё не жмёт руку тренеру. Этому есть объяснения Месси не забивает за «ПСЖ», а ещё не жмёт руку тренеру. Этому есть объяснения
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021