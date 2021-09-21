Le Parisien: Месси увядает и больше не влияет на игру
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Известное французское издание Le Parisien раскритиковало нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси после матча с «Лионом» в шестом туре чемпионата Франции (2:1).
«Его пребывание в Париже будет более сложным, чем ожидалось. Месси увядает. Он опускает голову всё ниже и ниже, он ходит по полю и больше не влияет на игру», — приводит слова Le Parisien о Месси Marca.
Напомним, Месси вышел в стартовом составе на этот матч, провёл на поле 76 минут, после чего был заменён на Ашрафа Хакими. Аргентинский футболист был недоволен заменой и отказался пожать руку главному тренеру парижан Маурисио Почеттино. Позже Месси равнодушно отреагировал на гол аргентинца Мауро Икарди, который помог парижанам одержать победу.
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