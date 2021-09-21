Действующий титульный спонсор РПЛ сделал новое предложение по сотрудничеству с лигой

«Тинькофф» сделал новое предложение по титульному спонсорству Российской Премьер-Лиги. Сумма нового оффера составляет около 1 миллиарда рублей за сезон. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Действующее соглашение «Тинькофф» с Российской Премьер-Лигой истекает по окончании сезона-2021/2022. Сейчас банк платит за титульное спонсорство элитного дивизиона чемпионата России около 300 миллионов рублей за сезон.

Ранее стало известно, что РПЛ получила новое крупное предложение по титульному спонсорству от букмекерской компании. Согласно условиям предлагаемого контракта, рассчитанного на четыре сезона, лига будет получать от титульного спонсора 2 млрд рублей в год. Кроме того, сообщалось, что правление Российской Премьер-Лиги решило отказаться от приоритетного предложения «Матч ТВ» и провести тендер с разделением пакета медиаправ.