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Рио Фердинанд предположил, почему судьи не хотят ставить пенальти на Криштиану Роналду

Рио Фердинанд предположил, почему судьи не хотят ставить пенальти на Криштиану Роналду
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд предположил, что судьи в английской Премьер-лиге опасаются назначать пенальти на португальском форварде Криштиану Роналду. В матче 5-го тура АПЛ подопечные Уле-Гуннара Сульшера победили «Вест Хэм Юнайтед» (2:1), Роналду отметился голом. В игре было несколько спорных эпизодов, связанных с падениями португальца в штрафной «молотобойцев».

«Как это может быть не пенальти? Кажется, к Роналду относятся особым образом. Судьи думают: «Я не могу поставить пенальти, потому что это Роналду. Я буду выглядеть плохо, если стану потворствовать его эго и статусу». На Роналду был стопроцентный пенальти. Я не понимаю, как можно было его не поставить, даже с VAR. Как так можно?» — сказал Фердинанд в своём подкасте.

Видео с падениями Криштиану Роналду в матче с «Вест Хэм Юнайтед»

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