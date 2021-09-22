Дортмундская «Боруссия» изучила возможность покупки Арсена Захаряна

Дортмундская «Боруссия» изучила возможность приобретения полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна, сообщает «РБК-Спорт».
Источник отметил, что навыки и талант игрока выделил скаутский отдел дортмундского клуба в 2020 году, когда игроку было 17 лет. В клубе хотят видеть его игру на международном уровне, поскольку это один из главных критериев качества молодого игрока. Только после этого «Боруссия» намерена перейти к переговорам с представителями игрока и «Динамо». Пристально изучать его стали во время молодёжного чемпионата Европы в Венгрии. Игрок понравился скаутской службе, и клубу было предложено рассмотреть его кандидатуру на возможный трансфер. Игрока уже просматривали, но на данный момент никаких официальных контактов «Боруссии» с «Динамо» или представителями игрока не было.
Захарян дебютировал за основной состав «Динамо» 1 ноября 2020 года. Тогда игрок вышел на замену в матче с «Тамбовом». В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Захарян провёл восемь матчей, в которых забил два гола и отметился тремя результативными передачами.
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