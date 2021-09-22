УЕФА выразил опасения по поводу позиции ФИФА по идее проведения ЧМ каждые 2 года

УЕФА выпустил заявление по поводу рассмотрения ФИФА варианта проведения чемпионата мира каждые два года.

«Мы благодарны за внимание, уделяемое чемпионату Европы, и предложению проводить его чаще, но мы предпочитаем подходить к столь щекотливому вопросу комплексно, а не спекулятивно. УЕФА разочарован принятой методологией, которая привела к тому, что проекты радикальных реформ открыто продвигались, прежде чем была предоставлена ​​возможность провести всесторонние консультации.



С этим планом связаны серьёзные проблемы:

снижение значимости мирового футбольного события №1, проведение которого раз в четыре года придает ему изюминку, с чем выросли поколения болельщиков;

сокращение спортивных возможностей для более слабых национальных сборных из-за замены регулярных матчей финальными турнирами;

риск для здоровья игроков, которые вынуждены каждый год участвовать в летних соревнованиях высокой интенсивности вместо более длительных перерывов для восстановления сил;

риск для будущего женских турниров, лишённых эксклюзивных слотов и затмеваемых близостью ведущих мужских турниров.

Это лишь некоторые из опасений, которые на первый взгляд вызывает предложение ФИФА. Их нельзя развеять просто необоснованными рекламными лозунгами о предполагаемых преимуществах более плотного календаря для финальных турниров.



УЕФА считает, что будущее международного календаря должно стать предметом подлинных консультаций и обмена мнениями между ФИФА, конфедерациями и ключевыми заинтересованными сторонами соревнований, начав с открытого обсуждения предполагаемых проблем и рассмотрения ряда возможных решений.

14 сентября УЕФА и 55 ассоциаций-членов обратились в ФИФА с просьбой организовать специальную встречу с ними, чтобы высказать свои опасения по поводу таких планов. УЕФА и ассоциации до сих пор не получили ответа от ФИФА на этот запрос», — говорится в заявлении УЕФА.

В мае текущего года стало известно, что ФИФА намерена рассмотреть вариант проведения чемпионата мира каждые два года. Федерация Саудовской Аравии утверждала, что проведение чемпионата мира каждые два года поспособствует сокращению количества международных матчей, но повысит их ценность и актуальность. Предложение поддержали 166 федераций.