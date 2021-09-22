Мама Роналду: мой внук в 2017 году был выше Месси

Долореш Авейру, мама нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, рассказала о реакции её внука Криштиану Роналду-младшего на Лионеля Месси на церемонии вручения «Золотого мяча» в 2017 году.

«Я была с внуком и сказала ему: «Смотри, это Месси». Тогда он ответил мне: «Это не Месси, этот человек слишком маленький». Затем мой сын подбодрил его и сказал поздороваться с Лионелем. Мой внук уже тогда был выше Месси. Это было очень смешно», – цитирует Долореш Tuttosport со ссылкой на Leão’s ADN.

Напомним, до возвращения в Англию этим летом за шесть сезонов в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провёл 292 матча, забил 118 мячей и завоевал девять трофеев, включая три титула в АПЛ и титул в Лиге чемпионов. После этого он выступал за мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Роналду является лучшим бомбардиром в истории всех национальных сборных.