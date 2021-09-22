Шварц: нужно было стартовать в Кубке с победы, поэтому решили выставить боевой состав

Главный тренер бело-голубых Сандро Шварц прокомментировал победу в матче Кубка России со ставропольским «Динамо» (6:0).



«Мы очень серьёзно подошли к этому матчу, не теряли концентрации до финального свистка, забили хорошие мячи. Я очень доволен качеством игры команды. Здорово, что много разных футболистов отличились в сегодняшнем матче.



Эту игру нельзя назвать простой. Погодные условия были достаточно сложными, плюс качество поля не очень подходило под наш стиль игры. Большое количество игроков основы в стартовом составе? Я сразу говорил, что мы подходим к этой встрече с полной серьёзностью. Нам нужно было стартовать в Кубке с победы, поэтому решили выставить такой боевой состав.



Не боялись ли, что игроки основы получат травмы в преддверии важных матчей? У нас не было опасений по этому поводу. Это тоже был серьёзный официальный матч на Кубок. Если бы сегодня не было игры, то мы бы провели две тренировки, так что сегодняшние нагрузки не были для ребят непривычными», — приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».