«Милан» обыграл «Венецию» и догнал «Интер» в таблице Серии А
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В матче 5-го тура итальянской Серии А «Милан» переиграл «Венецию». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 2:0.
На 68-й минуте счёт открыл полузащитник «Милана» Браим Диас, ему ассистировал защитник Тео Эрнандес. Затем Эрнандес сам забил гол, голевую передачу сделал полузащитник Алексис Салемакерс.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ивано Пеццуто. Ассистенты — Сальваторе Лонго и Филиппо Берчильи. Резервный арбитр — Маттео Гарильо.
«Милан» в пяти матчах набрал 13 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Серии А. «Венеция» (3) — на 18-м месте. Лидером соревнований является «Интер» (13).
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