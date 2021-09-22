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«Милан» обыграл «Венецию» и догнал «Интер» в таблице Серии А

«Милан» обыграл «Венецию» и догнал «Интер» в таблице Серии А
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В матче 5-го тура итальянской Серии А «Милан» переиграл «Венецию». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 2:0.

На 68-й минуте счёт открыл полузащитник «Милана» Браим Диас, ему ассистировал защитник Тео Эрнандес. Затем Эрнандес сам забил гол, голевую передачу сделал полузащитник Алексис Салемакерс.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ивано Пеццуто. Ассистенты — Сальваторе Лонго и Филиппо Берчильи. Резервный арбитр — Маттео Гарильо.

«Милан» в пяти матчах набрал 13 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Серии А. «Венеция» (3) — на 18-м месте. Лидером соревнований является «Интер» (13).

Италия - Серия А. 5-й тур
22 сентября 2021, среда. 21:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
2 : 0
Венеция
Венеция
1:0 Диас – 68'   2:0 Эрнандес – 82'
Комментарии
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