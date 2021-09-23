Сульшер объяснил, почему не включил Роналду в состав на кубковый матч с «Вест Хэмом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер объяснил своё решение не включать форварда Криштиану Роналду в состав команды на матч 1/16 финала Кубка английской лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (0:1).

«Мы ещё перед матчем в минувшее воскресенье решили, что внесём изменения в состав. Нам нужно было предоставить игровую практику другим футболистам. Например, Алекс Теллес восстановился, он неделю тренировался. Впереди долгий сезон.

Криштиану Роналду после своего перехода уже оказал большое влияние на игру команды. Он хочет играть как можно больше, но я не думаю, что это возможно. Чтобы добиться успеха в конце сезона, нужно распределять игровые минуты между футболистами. Большое количество изменений в составе — это риск, но, надеюсь, мы сумеем найти свой ритм», — цитирует Сульшера Sky Sports.

Видео гола Криштиану Роналду в матче АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед»

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