«Зенит-Ижевск» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:15
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Сегодня, 23 сентября, в матче 2-го тура группового этапа Кубка России сезона-2021/2022 «Зенит-Ижевск» примет на своём поле московский ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «Центральный — Зенит» в Ижевске. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:15 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию матча «Зенит-Ижевск» — ЦСКА.
Игру обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Смолиным (Великий Устюг). В роли ассистентов выступят Андрей Пелых (Санкт-Петербург) и Рустам Равилов (Саранск). Резервный рефери — Михаил Черемных (Пермь).
Напомним, действующим обладателем Кубка страны является московский «Локомотив». В финале прошлого розыгрыша соревнования железнодорожники обыграли самарские «Крылья Советов» со счётом 3:1.
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