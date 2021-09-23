Тренер «Чайки»: победа над «Ростовом» — локальный успех. Глобально — надо выигрывать Кубок

Главный тренер «Чайки» Сергей Ташуев прокомментировал победу своей команды в матче с «Ростовом» (1:0) и выход в 1/8 финала Кубка России.

«У нас интересная команда, по составу явно не на вторую лигу. Общались с президентом клуба Андреем Чайкой. Он сказал, что если совершим это действие, то это будет новая страница в истории клуба. Поэтому мы рады, что причастны к этому. Это небольшой локальный успех. Но не глобальный. Глобальный — надо Кубок выигрывать или хотя бы выходить в финал. Однако и этот достаточно большой локальный успех будет занесён в небольшую пока историю клуба, в его летопись», — сказал Ташуев в видео на YouTube-канале «Чайки».

Напомним, вчера, 22 сентября, состоялась игра в рамках Кубка России между футбольным клубом «Чайка» из Песчанокопского (Ростовская область) и «Ростовом» из одноимённого города. Команды встречались на стадионе «Ростов Арена». Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу «Чайки».