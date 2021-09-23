Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра получил тренерскую лицензию

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра сообщил о получении тренерской лицензии.
«Тренерская работа: лицензия B — получена, лицензия A — получена. Я бы хотел выразить огромную благодарность «Манчестер Юнайтед» за возможность получить опыт. Спасибо всем игрокам, которым пришлось выдержать много часов моих криков на поле. Спасибо Профессиональной футбольной ассоциации, сборной Англии и всем моим наставникам. Идёт загрузка процесса становления тренера», — написал Эвра в своём «инстаграме».
Эвра выступал за «Ювентус», «Ниццу», «Монако» и «Марсель», «Манчестер Юнайтед» и другие команды. С манкунианцами он пять раз становился чемпионом Англии и один раз выигрывал Лигу чемпионов. Последним клубом Патриса был «Вест Хэм», за который он сыграл пять матчей в 2018 году. Француз завершил карьеру в 2019 году.
Главные события АПЛ — в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.
Видеообзор матча «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» в 5-м туре АПЛ
- 23 сентября 2021
-
14:27
-
13:58
-
13:58
-
13:55
-
13:40
-
13:17
-
13:04
-
12:54
-
12:48
-
12:26
-
12:16
-
12:16
-
11:57
-
11:40
-
11:29
-
11:23
-
11:20
-
11:17
-
11:12
-
10:57
-
10:34
-
10:29
-
10:25
-
09:58
-
09:56
-
09:32
-
09:31
-
08:57
-
08:49
-
08:30
-
08:04
-
07:43
-
07:22
-
07:06
-
06:51