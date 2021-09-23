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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра получил тренерскую лицензию

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра получил тренерскую лицензию
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра сообщил о получении тренерской лицензии.

«Тренерская работа: лицензия B — получена, лицензия A — получена. Я бы хотел выразить огромную благодарность «Манчестер Юнайтед» за возможность получить опыт. Спасибо всем игрокам, которым пришлось выдержать много часов моих криков на поле. Спасибо Профессиональной футбольной ассоциации, сборной Англии и всем моим наставникам. Идёт загрузка процесса становления тренера», — написал Эвра в своём «инстаграме».

Эвра выступал за «Ювентус», «Ниццу», «Монако» и «Марсель», «Манчестер Юнайтед» и другие команды. С манкунианцами он пять раз становился чемпионом Англии и один раз выигрывал Лигу чемпионов. Последним клубом Патриса был «Вест Хэм», за который он сыграл пять матчей в 2018 году. Француз завершил карьеру в 2019 году.

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