Бывший тренер «Тоттенхэма»: Роналду с Моуринью так бы себя не вёл

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Тим Шервуд прокомментировал поведение португальского форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Во время матча Лиги чемпионов со швейцарским «Янг Бойз» (1:2) португалец стоял рядом с главным тренером Уле-Гуннаром Сульшером и выкрикивал игровые подсказки партнёрам.

«Думаю, такое поведение Роналду — это нормально, Уле придётся смириться. Если приглашаешь такого игрока в свой клуб, то должен понимать, на что идёшь. Это уже не тот Роналду, который раньше выступал за «Манчестер Юнайтед».

Роналду понимает, как сильно он нужен клубу. Если он чувствует, что должен стоять рядом с тренером и давать инструкции, стоит ему разрешить делать это. С Жозе Моуринью Роналду так бы себя не вёл. Но нужно сначала спросить самого Криштиану: так ли необходимо стоять рядом с Сульшером и что-то советовать.

Мы видели, как на чемпионате Европы он кричал на других. Этот парень точно станет тренером, 100%. Я бы поставил, что в ближайшие полтора года он возглавит «МЮ». После завершения карьеры он сразу станет тренером», — цитирует Шервуда talkSPORT.

Видео гола Криштиану Роналду в матче АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед»

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