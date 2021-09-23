19-летний Галкин прокомментировал свой дебют за московское «Динамо»

Полузащитник Владислав Галкин прокомментировал свой дебют в составе московского «Динамо». 19-летний игрок вышел на поле на замену в матче Кубка России со ставропольским «Динамо» (6:0).

«Узнал, что дебютирую только перед концом первого тайма, когда пошёл разминаться. На установке сказали обострять, играть вперёд и помогать в обороне. Выходил на поле с положительными эмоциями, хотелось забить, но не получилось использовать свои моменты.

Мог забить первым касанием, пробил в дальний угол, но вратарь хорошо сыграл. Жаль, не получилось отличиться.

Мы на тренировках уже довольно давно занимаемся вместе, хорошо понимаем друг друга, так что в игре проблем не возникло. С взаимопониманием на поле всё в порядке. Газон не очень приятный был, поле мокрое. Первые минуты было тяжеловато, пока привыкал, а потом уже подстроился и стало легче отдавать передачи.

Дебют оцениваю в целом хорошо. Отрабатывал и в обороне, и в атаке. Так что остался доволен своим дебютом. Мы много работаем, чтобы чаще выходить на поле. Буду и дальше усердно тренироваться, чтобы прогрессировать ещё быстрее», — приводит слова Галкина официальный сайт «Динамо».