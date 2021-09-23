«Кадис» — «Барселона»: стартовые составы на матч Примеры

Сегодня, 23 сентября, состоится матч 6-го тура Примеры. «Кадис» будет принимать «Барселону». Матч пройдёт на стадионе «Рамон де Карранса» в Кадисе. Начало — в 23:00 мск.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию матча «Кадис» — «Барселона».
Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Карлос Дель Серро Гранде из Мадрида. Ему будут помогать ассистенты Роберто Алонсо Фернандес и Гонсало Гарсия Гонсалес. Резервный арбитр — Хосе Гарсия Гомес.
Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.
«Кадис»: Ледесма, Эспино, Ароян, Чуст, Карселен, Арсамендия, Р. Хименес, Аларкон, А. Хименес, Негредо, Собрино.
«Барселона»: тер Штеген, Дест, Пике, Араухо, Мингеса, Ф. Де Йонг, Бускетс, Гави, Депай, Л. Де Йонг, Демир.
«Барселона» занимает 8-е место в турнирной таблице Примеры. В четырех матчах каталонцы набрали восемь очков. «Кадис» находится на 15-й позиции, набрав пять очков в пяти матчах.
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