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Клаудиньо оценил уровень Российской Премьер-Лиги

Клаудиньо оценил уровень Российской Премьер-Лиги
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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился мнением о чемпионате России.

«Думаю, те, кто говорят, что в России слабая лига, мало понимают в футболе. Я играю в очень сильном чемпионате, в команде, которая выступает в Лиге чемпионов. Уже это многое говорит о лиге и клубе. Факты говорят сами за себя. Очень рад быть здесь, моя мечта осуществилась. Моя цель – помочь команде хорошо сыграть в Лиге чемпионов и продлить череду из чемпионских титулов в России. Я пришёл сюда ради этого», — приводит слова футболиста Yahoo Esportes Brasil.

Клаудиньо начинал карьеру в «Коринтиансе», после чего выступал за другие бразильские клубы, а в 2019 году перебрался в «Ред Булл Брагантино». В настоящее время вызывается в олимпийскую сборную Бразилии. В прошлом сезоне форвард принял участие в 35 матчах бразильской Серии А, в которых забил 18 голов (четыре — с пенальти) и отдал шесть результативных передач. Клаудиньо — лучший бомбардир бразильской Серии А и лучший игрок чемпионата страны по итогам 2020 года.

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