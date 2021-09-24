Паулу Фонсека рассказал, из-за кого сорвался его контракт с «Тоттенхэмом»

Бывший главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека рассказал, почему он не возглавил «Тоттенхэм Хотспур» минувшим летом.
«Соглашение было заключено. Мы планировали предсезонку, и «Тоттенхэм» хотел тренера с атакующими идеями. Но всё изменилось, когда пришел новый управляющий директор Фабио Паратичи, и мы не согласились с некоторыми идеями, и он предпочёл другого тренера. У меня есть некоторые принципы. Я хочу быть тренером великих команд, но мне нужен правильный проект и клуб, в котором люди верят в мои идеи, в мой стиль игры, а с управляющим директором этого не произошло. Спортивный директор Стив Хитчен просил создать команду, способную играть в привлекательный и атакующий футбол, и я был к этому готов», — приводит слова Фонсеки Football Italia со ссылкой на The Telegraph.
Напомним, Фонсека попрощался с «Ромой» по завершении сезона-2020/2021. На его место в команду пришёл другой португальский специалист — Жозе Моуринью, который был уволен как раз из «Тоттенхэма». Ранее СМИ связывали Паулу Фонсеку с московским «Спартаком» и донецким «Шахтёром», во главе которого Паулу работал до переезда в Италию.
Под руководством Фонсеки «Рома» в 38 матчах набрала 62 очка и заняла седьмое место в турнирной таблице Серии А по итогам сезона-2020/2021.
- 24 сентября 2021
-
05:06
-
04:46
-
04:22
-
04:04
-
03:40
-
03:19
-
03:01
-
02:53
-
02:22
-
01:47
-
01:34
-
01:12
-
00:55
-
00:28
-
00:27
-
00:05
- 23 сентября 2021
-
23:55
-
23:43
-
23:21
-
23:07
-
23:05
-
22:56
-
22:35
-
22:09
-
21:55
-
21:34
-
21:33
-
21:28
-
21:13
-
21:10
-
20:33
-
20:20
-
20:05
-
20:02
-
20:00