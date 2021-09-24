Паулу Фонсека рассказал, из-за кого сорвался его контракт с «Тоттенхэмом»

Бывший главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека рассказал, почему он не возглавил «Тоттенхэм Хотспур» минувшим летом.

«Соглашение было заключено. Мы планировали предсезонку, и «Тоттенхэм» хотел тренера с атакующими идеями. Но всё изменилось, когда пришел новый управляющий директор Фабио Паратичи, и мы не согласились с некоторыми идеями, и он предпочёл другого тренера. У меня есть некоторые принципы. Я хочу быть тренером великих команд, но мне нужен правильный проект и клуб, в котором люди верят в мои идеи, в мой стиль игры, а с управляющим директором этого не произошло. Спортивный директор Стив Хитчен просил создать команду, способную играть в привлекательный и атакующий футбол, и я был к этому готов», — приводит слова Фонсеки Football Italia со ссылкой на The Telegraph.

Напомним, Фонсека попрощался с «Ромой» по завершении сезона-2020/2021. На его место в команду пришёл другой португальский специалист — Жозе Моуринью, который был уволен как раз из «Тоттенхэма». Ранее СМИ связывали Паулу Фонсеку с московским «Спартаком» и донецким «Шахтёром», во главе которого Паулу работал до переезда в Италию.

Под руководством Фонсеки «Рома» в 38 матчах набрала 62 очка и заняла седьмое место в турнирной таблице Серии А по итогам сезона-2020/2021.