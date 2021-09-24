«Ливерпуль» хочет приобрести 24-летнего форварда «Вест Хэма»

Нападающий «Вест Хэма» Джаррод Боуэн может продолжить карьеру в «Ливерпуле». Об этом сообщает Liverpool Echo.
По информации источника, мерсисайдцы готовы были уже в летнее трансферное окно купить 24-летнего игрока за € 23 млн.
В минувшем сезоне Боуэн провел 40 матчей за «Вест Хэм», в которых забил восемь голов и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 30 млн. В текущем сезоне Боуэн принял участие в пяти матчах своей команды в чемпионате Англии и отметился результативной передачей в игре с «Манчестер Юнайтед». Боуэн выступает за «Вест Хэм» с 2020 года. Ранее он играл за «Халл Сити» и «Херефорд».
В текущем чемпионате после пяти туров «Вест Хэм» с 8 очками занимает восьмое место, а «Ливерпуль», имея в активе 13 очков, располагается на второй строчке в турнирной таблице.
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