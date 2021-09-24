Галицкий назвал критерии, которым должен соответствовать тренер «Краснодара»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий назвал критерии, которым должен соответствовать тренер его команды.
«Критерии, которым должен соответствовать тренер «Краснодара»? Он должен играть в атаку. Когда получилось, что мы остались без тренера, пригласили Гончаренко, то волновались на эту тему. Мы знали, что будем делать: всё равно покупать тех, кто играет от себя, на себя. Тренер вынужден работать с теми, кто есть. «Барселона» не может «автобус» ставить, у них не получится. Они должны играть первым номером, для этого и собраны такие футболисты.
Если тренер скажет, что не видит какого-то игрока на этой позиции? За деньги тренера вообще любой каприз. У нас достаточно хорошая селекционная политика. Тренер не насколько велик, чтобы посмотреть 30 минут игры футболиста и решить, что он не подходит. Парни месяцами его ведут, летают, смотрят вживую, собирается селекционный комитет, а человек говорит, что увидел всё за 20 минут. Так не работает, по крайней мере, у нас», — сказал Галицкий в интервью для YouTube-канала «Коммент.Шоу».
- 24 сентября 2021
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