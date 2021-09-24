Томас Тухель: встреча с «Манчестер Сити» — матч за шесть очков

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от матча 6-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити». Встреча состоится завтра, 25 сентября. Начало — в 14:30 мск.

«Это матч за шесть очков. Очевидно, что наши команды являются конкурентами в борьбе за места в топ-4. И когда речь идёт о конкурентах, вы боретесь за лучший результат. Но пока ещё слишком рано. Понятно, что результат этого матча не будет определяющим. Но, конечно, любая команда может отобрать три очка у прямого конкурента», — сказал Тухель на пресс-конференции.

«Челси» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 13 очков в пяти турах. «Манчестер Сити» занимает 5-е место. «Горожане» набрали десять очков за пять матчей.

Турнирная таблица АПЛ.