Индзаги высказался о предстоящем матче «Интера» и «Аталанты»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча 6-го тура Серии А с «Аталантой». Встреча состоится в воскресенье, 26 сентября. «Интер» занимает 2-е место в турнирной таблице, а «Аталанта» — 5-е. Команды разделяют три очка.

«Голод до побед и нацеленность на то, чтобы выигрывать каждую дуэль за мяч, предопределит результат. «Аталанта» — отличная команда. Ждать от неё подарков не приходится. Мы должны быть достаточно хороши, чтобы не ошибаться.

В предыдущем матче с «Фиорентиной» мы показали, что являемся классной командой, отреагировали на пропущенный мяч и одержали тяжёлую победу. Теперь нас ждёт ещё один вызов.

Пока не знаю, кто будет играть с «Аталантой», а кто — с «Шахтёром» в Лиге чемпионов. Посмотрим на состояние футболистов. Играть каждые три дня тяжело. Но мне повезло, что у меня есть футболисты, которые готовы начинать матч как в старте, так и со скамейки запасных», — цитирует Индзаги Football Italia.