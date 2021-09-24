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Сульшер: летом де Хеа хотел быть лучшей версией самого себя

Сульшер: летом де Хеа хотел быть лучшей версией самого себя
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Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о состоянии вратаря команды Давиде де Хеа.

«Он позвонил мне летом. Сказал, что хочет раньше закончить отпуск и начать предсезонную подготовку. Он хотел быть готовым и быть лучшей версией самого себя. Прошлый сезон был непростым. Он провёл не так много игр, потому что Хендерсон показал себя очень хорошо. Давид много работал, и сейчас он сосредоточен. Де Хеа хорошо себя чувствует физически и психологически. Когда ты понимаешь, что проделал работу и достиг лучших показателей в физических тестах, это придаёт больше уверенности и мотивации. Он играет за сильной четвёркой защитников. Но когда Давид в такой форме, для игроков обороны это даже хорошо», – приводит слова Сульшера Daily Mail.

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