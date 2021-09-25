Бразильская команда лишена 3 очков за расизм в отношении экс-игрока «Локомотива»

Суд вынес решение в отношении бразильского клуба «Бруске», выступающего в Серии B чемпионата страны. С команды сняли три очка и оштрафовали за расистские оскорбления в адрес полузащитника «Лондрины» Селсиньо, сообщает Globo Esporte.
Инцидент произошёл в матче 21-го тура, который состоялся 28 августа. В концовке первого тайма представитель «Бруске» назвал Селсиньо «обезьяной».
По словам футболиста, произошедшее сильно расстроило его семью. Селсиньо сообщил, что его 14-летний сын эмоционально пострадал из-за инцидента, а супруга футболиста плакала.
В «Бруске» сообщили, что Селсиньо и другие футболисты команды-соперника оскорбляли игроков. При этом сотрудник клуба, употребивший расистские оскорбления, принёс Селсиньо извинения.
Отметим, что бразильский футболист выступал за московский «Локомотив» в 2006 году, но вскоре перешёл в «Спортинг».
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