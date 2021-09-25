Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Химки» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бразильская команда лишена 3 очков за расизм в отношении экс-игрока «Локомотива»

Бразильская команда лишена 3 очков за расизм в отношении экс-игрока «Локомотива»
Комментарии

Суд вынес решение в отношении бразильского клуба «Бруске», выступающего в Серии B чемпионата страны. С команды сняли три очка и оштрафовали за расистские оскорбления в адрес полузащитника «Лондрины» Селсиньо, сообщает Globo Esporte.

Инцидент произошёл в матче 21-го тура, который состоялся 28 августа. В концовке первого тайма представитель «Бруске» назвал Селсиньо «обезьяной».

По словам футболиста, произошедшее сильно расстроило его семью. Селсиньо сообщил, что его 14-летний сын эмоционально пострадал из-за инцидента, а супруга футболиста плакала.

В «Бруске» сообщили, что Селсиньо и другие футболисты команды-соперника оскорбляли игроков. При этом сотрудник клуба, употребивший расистские оскорбления, принёс Селсиньо извинения.

Отметим, что бразильский футболист выступал за московский «Локомотив» в 2006 году, но вскоре перешёл в «Спортинг».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021