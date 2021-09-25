«Арсенал» летом хотел купить Асенсио за € 39 млн

Лондонский «Арсенал» в летнее трансферное окно готов был купить полузащитника мадридского «Реала» Марко Асенсио. Об этом сообщает Cadena Ser. По информации источника, лондонский клуб делал предложение «Реалу» в размере € 39 млн, однако «сливочные» ответили отказом.

Ранее сообщалось, что Асенсио недоволен ролью запасного на скамейке «Реала». Игрок не понимает, какая роль ему отведена в команде Анчелотти. Асенсио хочет поговорить с тренером и клубом, чтобы узнать, что его ждёт в этом сезоне. Нападающий надеется получить больше игровой практики в старте в ближайшее время. В случае если ситуация не изменится, испанец может следующим летом покинуть «Реал».

Контракт Асенсио с клубом действует до лета 2023 года. В этом сезоне Асенсио принял участие в шести встречах и забил три гола в матче с «Мальоркой» (6:1).