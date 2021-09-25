Хакан Чалханоглу: «Интер» – фаворит чемпионата Италии после победы в прошлом сезоне
Поделиться
Турецкий полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу поделился мнением о фаворитах розыгрыша чемпионата Италии сезона-2021/2022.
«Многие команды будут бороться за титул до самого конца. «Рома» и «Наполи» отлично начали сезон, «Аталанта» тоже в гонке за чемпионство. Я не знаю, кто присоединится к нашей команде в борьбе за трофей. «Интер» – фаворит после победы в прошлом сезоне», – цитирует Чалханоглу Football Italia.
Напомним, 22 июня 2021 года Чалханоглу подписал с «Интером» контракт на три года. Сообщалось, что по условиям соглашения турок будет получать € 5 млн за сезон. Ещё € 1 млн будет прописан в качестве бонусов. Хакан выступал за «Милан» с 2017 года. Турецкий игрок решил не продлевать соглашение с «Миланом».
Комментарии
- 25 сентября 2021
-
11:51
-
11:43
-
11:36
-
11:30
-
11:30
-
11:22
-
11:21
-
11:00
-
10:38
-
10:28
-
09:49
-
09:32
-
09:30
-
09:27
-
08:13
-
05:58
-
05:40
-
04:55
-
04:31
-
04:16
-
03:54
-
03:34
-
03:10
-
02:49
-
02:19
-
01:59
-
01:43
-
00:52
-
00:41
-
00:40
-
00:38
-
00:29
-
00:27
-
00:20
-
00:14
Партнерский контент