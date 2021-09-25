Хакан Чалханоглу: «Интер» – фаворит чемпионата Италии после победы в прошлом сезоне

Турецкий полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу поделился мнением о фаворитах розыгрыша чемпионата Италии сезона-2021/2022.



«Многие команды будут бороться за титул до самого конца. «Рома» и «Наполи» отлично начали сезон, «Аталанта» тоже в гонке за чемпионство. Я не знаю, кто присоединится к нашей команде в борьбе за трофей. «Интер» – фаворит после победы в прошлом сезоне», – цитирует Чалханоглу Football Italia.



Напомним, 22 июня 2021 года Чалханоглу подписал с «Интером» контракт на три года. Сообщалось, что по условиям соглашения турок будет получать € 5 млн за сезон. Ещё € 1 млн будет прописан в качестве бонусов. Хакан выступал за «Милан» с 2017 года. Турецкий игрок решил не продлевать соглашение с «Миланом».