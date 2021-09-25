Куман высказался насчёт своего будущего в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман ответил на вопрос о своём будущем в каталонском клубе.
«Я не могу что-то сказать на эту тему, потому что уже давно не занимаюсь чтением прессы. Я знаю о слухах, но всё, что нам нужно делать, это выигрывать матчи.
Ходят слухи, называются имена… Такова моя работа. Но я не собираюсь тратить энергию на то, что не могу контролировать», — цитирует Кумана Marca.
Ранее стало известно, что кандидатами на смену Кумана на посту главного тренера «Барселоны» являются Хави, который работает с «Аль-Саддом», и Роберто Мартинес, возглавляющий сборную Бельгии.
По итогам пяти туров в испанской Примере «Барселона» набрала девять очков и занимает 7-е место в турнирной таблице. Завтра, 26 сентября, сине-гранатовые в рамках 7-го тура чемпионата примут дома «Леванте». Начало мачта – 17:15 мск.
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