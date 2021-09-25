Роналду прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» в матче с «Астон Виллой»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался после матча 6-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой». «Красные дьяволы» потерпели поражение, пропустив решающий гол на 88-й минуте встречи.



«Это только начало, но в таком сильном соревновании, как Премьер-лига, важно каждое очко! Мы должны немедленно отреагировать, собраться и показать свою истинную силу», — написал Роналду в «Инстаграме».



Напомним, матч «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» завершился победой гостей со счётом 1:0. Единственный мяч на 88-й минуте встречи записал на свой счёт Кортни Хос. В добавленное ко второму тайму время арбитр Майк Дин назначил пенальти в ворота «Астон Виллы», но Бруну Фернандеш не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.



После шести туров в английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» располагается на 4-м месте в турнирной таблице с 13 очками в активе. В седьмом туре «красные дьяволы» примут дома «Эвертон». Встреча состоится 2 октября.

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