Витория рассказал о проблемах Хендрикса со здоровьем

Главный тренер «Спартака» Руй Витория после матча 9-го тура РПЛ с «Уфой» (2:0) рассказал о состоянии травмированных футболистов.

«У Хендрикса небольшие проблемы, он испытывает боль в груди. Два игрока, которые сейчас на его позиции, один из них — Литвинов, хорошо себя проявляют.

В данный момент у всех игроков состояние улучшается, сегодня так случилось, что многие не смогли принять участия в матче. Мы ждём их выздоровления. Даже с тем составом, что есть у нас сейчас, мы отлично справляемся.

В первую очередь стоит запомнить сегодняшнюю игру. «Наполи» — серьёзный соперник, но если мы будем сфокусированы на победе, то обязательно достигнем хорошего результата. Сегодня «Спартак» выиграл, заработал три очка, поэтому теперь готовимся к следующей игре, чтобы снова её выиграть», —передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.