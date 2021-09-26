«За воздух некстати зацепился одною из ласт». Актёр Назаров спел о «Спартаке» и Дзюбе

Популярный актёр и болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров посвятил песню победе красно-белых в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (2:0), а также упомянул эпизод с пенальти, заработанным нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой в матче с «Крыльями Советов» (2:1).
«Вы надеялись гамом и визгом, что возьмёте «Спартак» на фуфу.
Чтобы снова смеялся Газизов, обнимая деньгами «Уфу».
Вам казалось, Промес уже старый, а «Спартак» безнадёжно убит.
Что хоть что-то забьёт Агаларов, как забил попрошайка «Зенит».
Бедный Дзюба за воздух некстати зацепился одною из ласт.
К сожалению, такого пенальти вам в Европе никто не подаст», — спел Назаров.
Видео можно посмотреть на странице Дмитрия Назарова в «Инстаграме».
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