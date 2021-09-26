«Ростов» — «Ахмат»: составы команд на матч 9-го тура РПЛ

Стали известны составы «Ростова» и «Ахмата» на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Ахмат».



«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Фольмер, Глебов, Альмквист, Гигович, Соу.



Запасные: Бабурин, Рудаков, Калинин, Лангович, Мухин, Мелёхин, Мамаев, Тугарев, Сухомлинов, Полоз, Комличенко, Турищев.



«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семёнов, Лысцов, Быстров, Тимофеев, Коновалов, Уткин, Харин, Полярус, Конате.



Запасные: Мелихов, Пуцко, Ибишев, Карапузов, Садулаев, Адуев, Иналкаев, Кадыров, Архипов, Себай.

«Ростов» в 8 матчах набрал 6 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ахмат» (9) — на 11-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (23). Напомним, санкт-петербургский клуб — действующий чемпион России.