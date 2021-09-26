Федотов: нужно настраиваться на «Зенит» так, как и на остальные матчи — играть на победу

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после поражения в матче 9-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:3) высказался о предстоящем матче с «Зенитом», который состоится 3 октября.
«Что касается следующего матча, мы никогда не выделяем «Зенит». Нужно настраиваться на эту игру так, как и на все остальные — играть на победу», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
В матче 9-го тура РПЛ «Краснодар» разгромил «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе и завершилась со счётом 3:0.
На 3-й минуте Эдуард Сперцян открыл счёт. Джон Кордоба сделал пас вперёд, Сперцян на скорости влетел в штрафную, технично убрал Родригао и послал мяч в дальний угол ворот. На 21-й минуте Реми Кабелла увеличил преимущество краснодарцев. Гжегож Крыховяк со своей половины поля сделал роскошную передачу вперёд! Кабелла влетел в штрафную, легко разобрался с Сергеем Тереховым, сместился к центру и уложил мяч в угол ворот.
На 40-й минуте красную карточку получил Урош Спаич. На 64-й минуте Крыховяк реализовал пенальти, пробив низом по центру ворот. На 75-й минуте «Краснодар» остался вдевятером после удаления Александра Черникова, который получил вторую жёлтую карточку.
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