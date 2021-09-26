«Марсель» проиграл «Лансу», несмотря на дубль Пайета

В матче 8-го тура французской Лиги 1 «Марсель» проиграл «Лансу». Встреча проходила на стадионе «Велодром» в Марселе и завершилась со счётом 2:3.

На 9-й минуте первый гол забил форвард «Ланса» Флорьян Сотока, который реализовал пенальти. На 27-й минуте Пшемыслав Франковски увеличил преимущество «Ланса», ему ассистировал Сотока. Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет отыграл один мяч на 33-й минуте. В конце первого тайма Пайет оформил дубль, реализовав пенальти. Победный гол забил нападающий «Ланса» Уэсли Саид на 71-й минуте, Сотока отметился второй голевой передачей.

«Марсель» в семи матчах набрал 14 очков и занимает третье место в таблице Лиги 1. «Ланс» (15), который провёл восемь встреч, вышел на второе место.