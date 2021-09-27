«Манчестер Сити» нацелился на полузащитника «Лейпцига» Нкунку
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Полузащитник немецкого «Лейпцига» Кристофер Нкунку может продолжить карьеру в английском чемпионате. Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, на 23-летнего французского футболиста претендует «Манчестер Сити». В матче Лиги чемпионов между этими двумя командами хавбек отметился хет-триком.
В нынешнем сезоне Нкунку провёл восемь матчей за «Лейпциг», забил шесть голов и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 43 млн. Футболист перешёл в «Лейпциг» в 2019 году из «Пари Сен-Жермен».
В текущем сезоне чемпионат Англии «Манчестер Сити» после шести туров с 13 очками располагается 6на второй строчке в турнирной таблице, отставая от «Ливерпуля» на одно очко.
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