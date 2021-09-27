Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» нацелился на полузащитника «Лейпцига» Нкунку

«Манчестер Сити» нацелился на полузащитника «Лейпцига» Нкунку
Комментарии

Полузащитник немецкого «Лейпцига» Кристофер Нкунку может продолжить карьеру в английском чемпионате. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, на 23-летнего французского футболиста претендует «Манчестер Сити». В матче Лиги чемпионов между этими двумя командами хавбек отметился хет-триком.

В нынешнем сезоне Нкунку провёл восемь матчей за «Лейпциг», забил шесть голов и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 43 млн. Футболист перешёл в «Лейпциг» в 2019 году из «Пари Сен-Жермен».

В текущем сезоне чемпионат Англии «Манчестер Сити» после шести туров с 13 очками располагается 6на второй строчке в турнирной таблице, отставая от «Ливерпуля» на одно очко.

Новость по теме
«Манчестер Сити» превзошёл достижение «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021