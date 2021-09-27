«Челси» готов предложить «Ювентусу» за де Лигта € 120 млн

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт может продолжить карьеру в английском чемпионате. Об этом сообщает As.
По информации источника, на 22-летнего голландца претендует лондонский «Челси», который готов предложить за игрока € 120 млн.
В нынешнем сезоне футболист провёл шесть матчей за «Ювентус», в которых забил один гол и получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 75 млн.
Ранее сообщалось, что «аристократы» отказались от идеи приобретения французского защитника «Севильи» Жюля Кунде, чтобы сосредоточиться на трансфере де Лигта. Известно, что с лета 2022 года в контракте де Лигта вступает в силу опция с суммой отступных. Она составит € 150 млн. Договор 22-летнего голландца с туринским клубом рассчитан до лета 2024 года, однако агент футболиста Мино Райола уже обсуждает с клубом возможность продления соглашения.
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