«Челси» готов предложить «Ювентусу» за де Лигта € 120 млн

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт может продолжить карьеру в английском чемпионате. Об этом сообщает As.

По информации источника, на 22-летнего голландца претендует лондонский «Челси», который готов предложить за игрока € 120 млн.

В нынешнем сезоне футболист провёл шесть матчей за «Ювентус», в которых забил один гол и получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 75 млн.

Ранее сообщалось, что «аристократы» отказались от идеи приобретения французского защитника «Севильи» Жюля Кунде, чтобы сосредоточиться на трансфере де Лигта. Известно, что с лета 2022 года в контракте де Лигта вступает в силу опция с суммой отступных. Она составит € 150 млн. Договор 22-летнего голландца с туринским клубом рассчитан до лета 2024 года, однако агент футболиста Мино Райола уже обсуждает с клубом возможность продления соглашения.